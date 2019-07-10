ЦИК Украины отменил регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию еще 26 кандидатов в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
"Рассмотрев заявления кандидатов в депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в депутаты, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в депутаты Украины на внеочередных выборах, комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в депутаты", - цитирует ЦИК агентство "Укринформ".
По данным комиссии, отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от "Радикальной партии"; Артема Расенко и Антонины Федосовой от партии "Слуга народа". По данным ЦИК, кандидаты не проживали на Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов, что является обязательным условием для участия в выборах в Раду.
Комиссия отменила регистрацию еще семи кандидатов от "Слуги народа" по заявлению партии. В частности, сняты с выборов Елена Коробкова, Роман Боярчук, Ольга Арбуз, Михаил Соколов, Юрий Баланюк, Анастасия Рагимова и Виталий Витикач.
Также отменена регистрация кандидата в депутаты Рады от "Батькивщины" Александра Галаченко в связи с его заявлением об отказе баллотироваться.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.