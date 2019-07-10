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РИА Новости

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Вчера, 22:36
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© РИА Новости / Александр ПолякоПандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
© РИА Новости / Александр Поляко
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
Центробанк в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении. На тот момент ведомство официально еще не публиковало эти данные. Инцидент обернулся скандалом. Так, министр экономического развития Максим Орешкин поручил Росстату и Банку России провести служебное расследование в связи с досрочной публикацией данных по инфляции. Он также назвал этот факт недопустимым. После этого Центробанк заявил, что информация по динамике потребительских цен была доступна на сайте статистического ведомства с утра 8 июля. Представители регулятора подчеркнули, что не видят необходимости в служебном расследовании со своей стороны.
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Позднее пресс-служба Росстата пояснила, что публикация данных ранее официального опубликования произошла по вине одной из подведомственных структур.
"Расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в Центральной базе статистической информации (ЦБСД) регулярно происходили и ранее", - говорится в сообщении МЭР. Отмечается, что подобные случаи имели место примерно один-два раза в год. Во избежание повторения таких ситуаций разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата, охватывающий все подразделения статистического ведомства и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации сведений на различных платформах.
В министерстве также сообщили, что Орешкин утвердил решение о прекращении полномочий руководителя Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгения Сычева.
Глава ведомства не был в полной мере удовлетворен финансово-экономическим состоянием предприятия и организационными проблемами, в том числе приведшими к инциденту с преждевременной публикацией данных о значении индекса потребительских цен, говорится в сообщении.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Что за бред? Все знают, что инфляция по продуктам зашкаливает давно. А официальная инфляция никого не интересует, кроме правительства и Президента.. И чем этот чел провинился? Тем что на 2 десятка процентов не угадал? А в общем Передайте правительству, что мы инфляцию по ценам в магазинах измеряем, а их оценка никого не интересует. Тупицы..
10 июля, 23:14
Влад С
247611012
Хотели попридержать данные и выпустить после сентябрьских выборов. А зачем публиковать? Все каждый день в магазин ходим. Все видно. Иногда кажется что Росстатовцы на другой планете живут, там и инфляция 5% и средняя заплата с потолка падает да рейтинги Президента за один день вдвое растут. 🤣.
10 июля, 23:27
АЖАлександр Жилин
16182203
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