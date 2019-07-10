Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Центробанк в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении. На тот момент ведомство официально еще не публиковало эти данные. Инцидент обернулся скандалом. Так, министр экономического развития Максим Орешкин поручил Росстату и Банку России провести служебное расследование в связи с досрочной публикацией данных по инфляции. Он также назвал этот факт недопустимым. После этого Центробанк заявил, что информация по динамике потребительских цен была доступна на сайте статистического ведомства с утра 8 июля. Представители регулятора подчеркнули, что не видят необходимости в служебном расследовании со своей стороны.

Позднее пресс-служба Росстата пояснила, что публикация данных ранее официального опубликования произошла по вине одной из подведомственных структур.

"Расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в Центральной базе статистической информации (ЦБСД) регулярно происходили и ранее", - говорится в сообщении МЭР. Отмечается, что подобные случаи имели место примерно один-два раза в год. Во избежание повторения таких ситуаций разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата, охватывающий все подразделения статистического ведомства и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации сведений на различных платформах.

В министерстве также сообщили, что Орешкин утвердил решение о прекращении полномочий руководителя Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгения Сычева.