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РИА Новости

МИД продолжит поиски детей заключенных в Ираке россиянок

Вчера, 22:35
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат поиск российских детей, нелегально оказавшихся в Ираке с матерями, обвиненными в причастности к террористической деятельности, сообщил МИД РФ.
В среду самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских ребенка. Их матери либо находятся под следствием, или приговорены к разным срокам тюремного заключения за причастность к террористической деятельности. Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД, из Ирака на Родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в этом августе.
"Высоко ценим уровень взаимопонимания и взаимодействия c представителями иракских властей. Согласованный алгоритм сотрудничества позволяет слаженно и оперативно решать весь спектр задач, связанных с возвращением детей в Российскую Федерацию. Рассчитываем на дальнейшую эффективную совместную работу на этом направлении с нашими иракскими партнерами", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что министерство и посольство РФ в Багдаде "продолжают мероприятия по поиску и идентификации нелегально находящихся в Ираке несовершеннолетних российских граждан".
Девочки во время встречи с родственниками в аэропорту Грозного. 24 июня 2019
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