Глава СЖР прокомментировал запрет Sputnik в Литве

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Литва запретила доступ к сайту новостного агентства Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов", считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

В среду Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местной комиссии по радиовещанию и телевидению сообщил, что регулятор постановил запретить доступ к его сайту из-за якобы нарушения авторского права.

"Судя по всему, они решили таким образом разделаться со "Спутником", потому что то, что он вещает, не вписывается в мейнстрим местных каналов и вообще всей системы западных каналов. Поэтому это вопрос только сожаления. Это в очередной раз показывает, какая свобода прессы существует в наших соседних прибалтийских республиках", - сказал Соловьев РИА Новости.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".