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РИА Новости
Медиавойны

Глава СЖР прокомментировал запрет Sputnik в Литве

Вчера, 22:36
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Литва запретила доступ к сайту новостного агентства Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов", считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
В среду Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местной комиссии по радиовещанию и телевидению сообщил, что регулятор постановил запретить доступ к его сайту из-за якобы нарушения авторского права.
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5 июля, 11:43
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"Судя по всему, они решили таким образом разделаться со "Спутником", потому что то, что он вещает, не вписывается в мейнстрим местных каналов и вообще всей системы западных каналов. Поэтому это вопрос только сожаления. Это в очередной раз показывает, какая свобода прессы существует в наших соседних прибалтийских республиках", - сказал Соловьев РИА Новости.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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