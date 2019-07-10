Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны. Какой это будет формат - нормандский, штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами", - заявил Климкин в эфире передачи на "Общественном ТВ" в среду.