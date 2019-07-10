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РИА Новости

Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным

Вчера, 22:23
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Ранее Зеленский предложил президенту Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 19:35
Опытный пользователь. Климкин учит Зеленского общаться с ПутинымТренинг от дипломата. Глава МИД Украины учит своего президента общаться с главой России. Мол, соцсети это неплохо, но на эмоции давить не надо. Формат не тот.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны. Какой это будет формат - нормандский, штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами", - заявил Климкин в эфире передачи на "Общественном ТВ" в среду.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
2 июля, 00:46
Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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