Минздрав рассказал о состоянии детей россиян, прилетевших в Москву из Ирака

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дети, прилетевшие в Москву из Багдада, перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских ребенка, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.
"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава (ВЦМК) России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.
Дети направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей, там им предстоит пройти комплексное обследование. При необходимости им будет оказана высококвалифицированная помощь, уточнили в пресс-службе.