Минздрав рассказал о состоянии детей россиян, прилетевших в Москву из Ирака

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дети, прилетевшие в Москву из Багдада, перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских ребенка, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава (ВЦМК) России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.