Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T22:19Z
https://ria.ru/20190710/1556403532.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минздрав рассказал о состоянии детей россиян, прилетевших в Москву из Ирака

Вчера, 22:19
542
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дети, прилетевшие в Москву из Багдада, перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских ребенка, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.
"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава (ВЦМК) России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.
Дети направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей, там им предстоит пройти комплексное обследование. При необходимости им будет оказана высококвалифицированная помощь, уточнили в пресс-службе.
Девочки во время встречи с родственниками в аэропорту Грозного. 24 июня 2019
24 июня, 10:27
Кадыров сообщил о возвращении из Сирии еще пятерых российских детей
900034
Обсудить 1
МЧСМинистерство здравоохранения РФИракРоссияОбщество
Рекомендуем
Самолет с российскими детьми из Ирака приземлился в Жуковском
РИА
Новости
МИД продолжит поиски детей заключенных в Ираке россиянок
Самолет авиакомпании S7 Airlines
Авиадебоширу с рейса S7 в Дюссельдорф грозит до пяти лет лишения свободы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, сколько детей вывезут из Ирака в Россию в августе
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Франц Клинцевич
Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины отменил регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Хакер за компьютером
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Эксперт не видит серьезной угрозы от утечки паролей в Ozon
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния