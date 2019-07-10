Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Об этом сообщается на сайте его пресс-службы.

Украинский лидер потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.

Ранее силовики заявили, что в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное в Донбассе обстреляли автомобиль. В Народной милиции ДНР опровергли эти сообщения. Позднее украинские СМИ написали, что под атаку якобы попала автоколонна, в составе которой была машина главы подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. Он не пострадал.