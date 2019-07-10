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РИА Новости

Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе. Об этом сообщается на сайте его пресс-службы.
Украинский лидер потребовал от силовиков "жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций" против военных, но в то же время заверил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта.
Ранее силовики заявили, что в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное в Донбассе обстреляли автомобиль. В Народной милиции ДНР опровергли эти сообщения. Позднее украинские СМИ написали, что под атаку якобы попала автоколонна, в составе которой была машина главы подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. Он не пострадал.
Во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти он кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации". Добиваться прекращении огня новый президент намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
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Популярные комментарии
А может, надо жестко реагировать на обстрелы мирного населения ДНР, президент "мира" Зеленский?! Развязываешь руки для своих убийц?!
10 июля, 22:36
NNatalka1562
12110005
Теперь все понятно, очередной товарищ в мокрых штанишках и что будем делать, этих гопотников надо бы как то усмирять.
10 июля, 22:41
Евгений Сохарев
9020004
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