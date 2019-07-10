Самолет с российскими детьми из Ирака приземлился в Жуковском

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Спецборт МЧС России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Багдада в Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, транспортный самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту воздушного судна, оборудованного медицинскими модулями, в полете детей сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.