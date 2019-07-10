Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T22:08Z
https://ria.ru/20190710/1556403266.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Самолет с российскими детьми из Ирака приземлился в Жуковском

Вчера, 22:08
623
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет МЧС России доставил в Москву из Багдада 33 российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Спецборт МЧС России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Багдада в Москву", - сказал собеседник агентства.
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
12 февраля, 08:00
"Львята халифата". Страшное наследие исламских террористов
По его словам, транспортный самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту воздушного судна, оборудованного медицинскими модулями, в полете детей сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.
"Перед отправкой к своим родным и близким все дети будут направлены в Национальный центр здоровья детей для дальнейшего медицинского обследования и лечения", - отметил представитель ведомства.
800002
Обсудить 0
МЧСИл-76МоскваИракОбщество
Рекомендуем
Минздрав рассказал о состоянии детей россиян, прилетевших в Москву из Ирака
РИА
Новости
МИД продолжит поиски детей заключенных в Ираке россиянок
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, сколько детей вывезут из Ирака в Россию в августе
Ситуация в Сирии
Трое сирийцев погибли в результате обстрелов боевиков в провинции Латакия
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
Хакер за компьютером
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот
Штаб-квартира Интерпола
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Первый космонавт ОАЭ даст интервью сразу после приземления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния