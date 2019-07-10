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РИА Новости
Война в Сирии

Трое сирийцев погибли в результате обстрелов боевиков в провинции Латакия

Вчера, 22:04
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенный пункт Джурин провинции Латакия и город Алеппо, в результате обстрелов погибли трое сирийцев, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джурин провинции Латакия и города Алеппо одноименной провинции. В результате обстрела населенного пункта Джурин реактивными снарядами кустарного производства погибли три мирных жителя", - сообщил он.
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Бакин также отметил, что в настоящее время восстановлено 31 984 жилых дома, 874 образовательных и 178 медицинских учреждений.
Кроме того, на сегодняшний день из иностранных государств в Сирию с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратились 404 019 человек.
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