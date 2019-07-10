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РИА Новости

В лондонском аэропорту Гатвик возобновили полеты

Вчера, 21:54
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полеты в лондонском аэропорту Гатвик возобновлены после прекращения из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Ранее аэропорт заявлял о проблемах в системе управления полетами на диспетчерской башне после 17.00 местного времени (19.00 мск) среды.
"Полеты возобновлены. Если вы путешествуете этим вечером, пожалуйста, проверяйте статус рейса у вашей авиакомпании перед тем, как отправиться в аэропорт", - говорится в сообщении администрации.
Гатвик является вторым по загруженности лондонским аэропортом после Хитроу. Несколько самолетов из-за неполадок были перенаправлены в другие города.
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