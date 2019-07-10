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2019-07-10T21:54Z
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РИА Новости

Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 21:54
24490
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМузей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Призыв журналиста Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник Победы на Прохоровском поле вызвал возмущение в России, а в Германии статью посчитали фейковым вбросом и раскритиковали за неточности. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Что говорится в статье

Журналист утверждал в статье, что в районе Прохоровки не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. В качестве доказательства автор привел изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли.
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Слышали новость? Немецкий журналист собрался переписать историю ВОВРоссиянам хотят ограничить доступ к фондовым рынкам? Кто и как уже ответил по делу Голунова? Что знают в Германии о сражении под Прохоровкой? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.
"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта", — утверждает журналист.
При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе": по его словам, советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
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"Информационные войны в действии"

Призыв снести памятник прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что исторические события Второй мировой войны давно стали полем для информационных войн, суть которых - перечеркнуть решающий вклад России в победу над фашизмом.
"Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны", - привел пример Морозов.
Сенатор отметил, что похожая ситуация сложилась с трактовкой боя под Прохоровкой, хотя общеизвестно, что это крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Морозов добавил, что существует спор, чьих танков сгорело больше, но само сражение неоспоримо.
"Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР. Не было фашистской агрессии", - подчеркнул политик.
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"Оправдание нацизма"

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал власти Германии возбудить дело против редактора газеты Die Welt.
"Это очень опасная дорога, на которую выходит немецкая общественность: невозбуждение уголовного дела против этого журналиста будет молчаливым согласием политического руководства Германии и журналистского сообщества с позицией этого, скажем так, подлеца..." - заявил депутат РИА Новости.
По словам парламентария, журналист перечеркнул покаяние немецкого народа перед тем, что было сделано нацистской Германией.
Он добавил, что если немецкие власти и журналисты не "одернут" редактора Die Welt, это может привести к плачевному результату.
"Если Германия не покажет, что она сделала выводы на века, это приведет к страшным последствиям", - сказал Шерин.
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"Фейковый вброс"

Статью журналиста раскритиковали и в Германии. Так, депутат бундестага Вальдемар Хердт заявил, что тема не получит большого резонанса в стране.
"Рассуждения в Die Welt – это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом", — сказал депутат в интервью телеканалу "360".
В свою очередь, немецкий историк, автор книги "Курск 1943. Величайшая битва Второй мировой войны" Роман Тёппель рассказал РИА Новости, что нашел много неточностей в статье.
По словам историка, "действительно, 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупное танковое сражение". Оно "не было гигантским, как это описывалось в советской литературе", но в нем приняли участие "589 советских танков и самоходных орудий против 218 немецких танков и самоходных орудий, всего 807", заявил Тёппель.
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"Ущербный реваншизм". Историк о призыве снести памятник под ПрохоровкойВ Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
Несмотря на то, что атака была полной неожиданностью для немцев, сражение окончилось "тяжелым поражением для Красной армии", считает немецкий историк, но оно "не изменило ход и исход Курской битвы, потому что наступление было уже проиграно для немцев в это время".
Касаясь потерь под Прохоровкой, немецкий историк заявил, что после многолетних исследований пришел к выводу, что "общие потери или "безвозвратные потери", как их называют в советских источниках, на советской стороне составили 196 танков и самоходных орудий", в то время как "упомянутая в статье Келлерхоффа цифра 235 слишком высока и основана на ранних сообщениях, которые впоследствии были пересмотрены".
"Две танковых дивизии СС "Leibstandarte" и "Das Reich" потеряли безвозвратно всего пять танков, в том числе в "Leibstandarte" потеряли четыре танка IV и ни одного "Tiger", что тоже является ошибкой в статье Уитли и Келлерхоффа. В "Das Reich" потеряли один танк III. Кроме того, немцы потеряли 17 бронетранспортеров в качестве общих потерь, которые советская сторона считала за танки", - заявил Тёппель.

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.
Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было потеряно 470, немцы недосчитались 50 из 490. А по исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС составили 80 боевых машин.
В 1995 году, к 50-летию Победы, на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла. Они объединены в музей-заповедник.
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ГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Рейстаг себе снесите! Это Наш памятник!
10 июля, 22:49
pas2uh Овцеводов
4410002
Изучи сперва, по каким заслугам присваевается это звание городам... И ещ, Курская Дуга- это не Курск.
10 июля, 22:43
Alexander Knaub
1600004
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