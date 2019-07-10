Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Призыв журналиста Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник Победы на Прохоровском поле вызвал возмущение в России, а в Германии статью посчитали фейковым вбросом и раскритиковали за неточности. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Что говорится в статье

Журналист утверждал в статье, что в районе Прохоровки не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. В качестве доказательства автор привел изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли.

Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта", — утверждает журналист.

При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе": по его словам, советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Информационные войны в действии"

Призыв снести памятник прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что исторические события Второй мировой войны давно стали полем для информационных войн, суть которых - перечеркнуть решающий вклад России в победу над фашизмом.

"Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны", - привел пример Морозов.

Сенатор отметил, что похожая ситуация сложилась с трактовкой боя под Прохоровкой, хотя общеизвестно, что это крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Морозов добавил, что существует спор, чьих танков сгорело больше, но само сражение неоспоримо.

"Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР. Не было фашистской агрессии", - подчеркнул политик.

"Оправдание нацизма"

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал власти Германии возбудить дело против редактора газеты Die Welt.

"Это очень опасная дорога, на которую выходит немецкая общественность: невозбуждение уголовного дела против этого журналиста будет молчаливым согласием политического руководства Германии и журналистского сообщества с позицией этого, скажем так, подлеца..." - заявил депутат РИА Новости.

По словам парламентария, журналист перечеркнул покаяние немецкого народа перед тем, что было сделано нацистской Германией.

Он добавил, что если немецкие власти и журналисты не "одернут" редактора Die Welt, это может привести к плачевному результату.

"Если Германия не покажет, что она сделала выводы на века, это приведет к страшным последствиям", - сказал Шерин.

"Фейковый вброс"

Статью журналиста раскритиковали и в Германии. Так, депутат бундестага Вальдемар Хердт заявил, что тема не получит большого резонанса в стране.

"Рассуждения в Die Welt – это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом", — сказал депутат в интервью телеканалу "360".

В свою очередь, немецкий историк, автор книги "Курск 1943. Величайшая битва Второй мировой войны" Роман Тёппель рассказал РИА Новости, что нашел много неточностей в статье.

По словам историка, "действительно, 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупное танковое сражение". Оно "не было гигантским, как это описывалось в советской литературе", но в нем приняли участие "589 советских танков и самоходных орудий против 218 немецких танков и самоходных орудий, всего 807", заявил Тёппель.

Несмотря на то, что атака была полной неожиданностью для немцев, сражение окончилось "тяжелым поражением для Красной армии", считает немецкий историк, но оно "не изменило ход и исход Курской битвы, потому что наступление было уже проиграно для немцев в это время".

Касаясь потерь под Прохоровкой, немецкий историк заявил, что после многолетних исследований пришел к выводу, что "общие потери или "безвозвратные потери", как их называют в советских источниках, на советской стороне составили 196 танков и самоходных орудий", в то время как "упомянутая в статье Келлерхоффа цифра 235 слишком высока и основана на ранних сообщениях, которые впоследствии были пересмотрены".

"Две танковых дивизии СС "Leibstandarte" и "Das Reich" потеряли безвозвратно всего пять танков, в том числе в "Leibstandarte" потеряли четыре танка IV и ни одного "Tiger", что тоже является ошибкой в статье Уитли и Келлерхоффа. В "Das Reich" потеряли один танк III. Кроме того, немцы потеряли 17 бронетранспортеров в качестве общих потерь, которые советская сторона считала за танки", - заявил Тёппель.

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии было потеряно 470, немцы недосчитались 50 из 490. А по исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС составили 80 боевых машин.