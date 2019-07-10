Суд в Армении отклонил иск сына Кочаряна к главе Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Суд в Ереване отклонил в среду иск о клевете старшего сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрака - против главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, сообщил в среду представитель директора СНБ в суде Ваагн Григорян.

В сентябре 2018 года Ванецян заявил журналистам, что "Кочарян будет привлечен в качестве фигуранта уголовного дела об отмывании денег". По его словам, СНБ расскажет, "как была приобретена гостиница "Конгресс" за взятку в 6 миллионов долларов", и "у нее есть обоснованные доказательства, схема того, как семья Кочаряна становится собственником". В конце октября того же года иск сына экс-президента был принят к производству.

"Суд принял сегодня решение отклонить иск Седрака Кочаряна против Артура Ванецяна", - завил Григорян агентству Sputnik Армения . По его словам, решение суда будет отправлено сторонам в четверг.

В апреле команда адвокатов экс-президента сообщила, что суд признал нарушением презумпции невиновности распространенное ранее сообщение Службы нацбезопасности об уголовном деле в отношении его сына.

В феврале пресс-центр СНБ сообщил, что Седраку Кочаряну предъявлены обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем. Директора принадлежащей ему компании Алексан Ворсканян обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным СНБ, Ворсканян признал свою вину. С Кочаряна и Ворсканяна взяты подписки о невыезде.