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2019-07-10T21:41Z
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РИА Новости

Суд в Армении отклонил иск сына Кочаряна к главе Службы нацбезопасности

Вчера, 21:41
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Суд в Ереване отклонил в среду иск о клевете старшего сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрака - против главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, сообщил в среду представитель директора СНБ в суде Ваагн Григорян.
В сентябре 2018 года Ванецян заявил журналистам, что "Кочарян будет привлечен в качестве фигуранта уголовного дела об отмывании денег". По его словам, СНБ расскажет, "как была приобретена гостиница "Конгресс" за взятку в 6 миллионов долларов", и "у нее есть обоснованные доказательства, схема того, как семья Кочаряна становится собственником". В конце октября того же года иск сына экс-президента был принят к производству.
"Суд принял сегодня решение отклонить иск Седрака Кочаряна против Артура Ванецяна", - завил Григорян агентству Sputnik Армения. По его словам, решение суда будет отправлено сторонам в четверг.
В апреле команда адвокатов экс-президента сообщила, что суд признал нарушением презумпции невиновности распространенное ранее сообщение Службы нацбезопасности об уголовном деле в отношении его сына.
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В феврале пресс-центр СНБ сообщил, что Седраку Кочаряну предъявлены обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем. Директора принадлежащей ему компании Алексан Ворсканян обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным СНБ, Ворсканян признал свою вину. С Кочаряна и Ворсканяна взяты подписки о невыезде.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила экс-президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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