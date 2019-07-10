День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

На официальном портале мэра и правительства Москвы указано, что в этом году празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, народные гулянья продолжатся в воскресенье.

День Москвы по традиции отмечается в первую субботу сентября: в прошлом году этот праздник выпал на 8-е и 9-е числа. Тогда власти Москвы сообщали, что столичные музеи в дни празднования 871-летия города посетили более 880 тысяч человек. В народных гуляниях на Тверской улице оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в первый день праздника насчитал более 1,8 миллиона москвичей и туристов. А столичная подземка и МЦК за сутки перевезли более 5,7 миллиона пассажиров.