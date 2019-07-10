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РИА Новости

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

Вчера, 21:38
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. День города в Москве в 2019 году будут праздновать 7 и 8 сентября, соответствующее распоряжение подписал в среду мэр столицы Сергей Собянин.
"Объявить 7 и 8 сентября 2019 года днями празднования Дня города Москвы", - говорится в распоряжении.
Праздничный салют в честь Дня города Москвы. Архивное фото
8 сентября 2018, 04:18
История празднования Дня города в Москве
Контроль за выполнением данного распоряжение возлагается на заместителя мэра Наталью Сергунину.
На официальном портале мэра и правительства Москвы указано, что в этом году празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, народные гулянья продолжатся в воскресенье.
Москвичей традиционно ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и фейерверк.
День Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 8-9 числа.
9 сентября 2018, 20:30
Празднование Дня города в МосквеМосква накануне отметила свое 871-летие. Как отпраздновали День города в столице — в фотоленте Ria.ru
День Москвы по традиции отмечается в первую субботу сентября: в прошлом году этот праздник выпал на 8-е и 9-е числа. Тогда власти Москвы сообщали, что столичные музеи в дни празднования 871-летия города посетили более 880 тысяч человек. В народных гуляниях на Тверской улице оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в первый день праздника насчитал более 1,8 миллиона москвичей и туристов. А столичная подземка и МЦК за сутки перевезли более 5,7 миллиона пассажиров.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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