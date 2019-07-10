Новый посол США прибыл в Турцию

АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару, сообщило американское посольство в этой стране.

"Рады сообщить, что Дэвид Саттерфилд, назначенный послом США в Турции, прибыл в Анкару. Добро пожаловать в Турцию", - говорится в сообщении посольства США в Анкаре в Twitter.

Саттерфилд занимал должность и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока с 2017 года. До этого он служил в качестве специального советника госсекретаря по Ливии, работал в посольствах США в Египте, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда на должность посла в Анкаре в феврале, сенат одобрил его назначение в конце июня.

Саттерфилд сменил на посту посла США в Анкаре Джона Басса, который возглавлял посольство в 2014-2017 годах. Должность американского посла в Турции оставалась вакантной в течение двух последних лет после того, как Басс был назначен послом США в Афганистане.