Курганские власти рассказали о вариантах восстановления сгоревшего храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, практически полностью разрушенный после пожара, будет восстановлен в прежнем виде в деревянном или кирпичном исполнении, заявил в интервью РИА Новости в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге врио губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

"Обсуждается два варианта: деревянное исполнение в том же виде либо кирпичное исполнение в том же виде. Новый храм по каким-то макрообъемам строить не собираемся", – сказал глава региона.

Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.