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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Курганские власти рассказали о вариантах восстановления сгоревшего храма

Вчера, 21:00
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, практически полностью разрушенный после пожара, будет восстановлен в прежнем виде в деревянном или кирпичном исполнении, заявил в интервью РИА Новости в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге врио губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 20:56
Курганские власти создадут фонд для восстановления сгоревшего храма
"Обсуждается два варианта: деревянное исполнение в том же виде либо кирпичное исполнение в том же виде. Новый храм по каким-то макрообъемам строить не собираемся", – сказал глава региона.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.
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Религия и мировоззрениеВадим ШумковНовости - Религия и мировоззрениеРоссияКурганская областьПроисшествия
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