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РИА Новости

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

Вчера, 20:50
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© Фото : Andre WadmanАэропорт Гатвик
Аэропорт Гатвик
© Фото : Andre Wadman
Аэропорт Гатвик. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
"Из-за проблем в системах контроля за воздушным движением на диспетчерской башне все полеты приостановлены. Мы работаем с провайдером услуг для быстрейшего устранения проблем. Мы приносим извинения пассажирам и просим уточнять статус рейса у ваших авиакомпаний", - говорится в сообщении администрации аэропорта.
Проблема возникла около 17.00 местного времени (19.00 мск), как ожидается, приостановка полетов продлится до 21.00 (23.00 мск). Аэропорт сообщает о том, что следующие в него самолеты перенаправлены в другие города.
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