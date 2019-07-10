В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

"Из-за проблем в системах контроля за воздушным движением на диспетчерской башне все полеты приостановлены. Мы работаем с провайдером услуг для быстрейшего устранения проблем. Мы приносим извинения пассажирам и просим уточнять статус рейса у ваших авиакомпаний", - говорится в сообщении администрации аэропорта.