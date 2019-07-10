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РИА Новости

ВКС взяли на сопровождение стартовавшую с Плесецка ракету "Союз-2.1В"

Вчера, 20:22
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками в интересах Минобороны РФ, запущенная в среду с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Стартовавшая в 20.14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1В" в 20.16 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС", - сообщили в военном ведомстве.
Космодром Плесецк в Архангельской области
Вчера, 20:26
Ракета "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
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Воздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
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