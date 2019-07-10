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РИА Новости

Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ

Вчера, 20:41
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CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація / Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
CC BY 4.0 / Донецька обласна державна адміністрація /
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Чиновник не пострадал. Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила, что инцидент произошел близ южной окраины села Гранитное. Однако в ООС не стали уточнять, был ли автомобиль Кириленко в составе попавшей под обстрел колонны.
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Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВ мире
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