В Уганде остановили распространение вируса Эбола

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Распространение вируса Эбола остановлено в Уганде, сообщило министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) со ссылкой на минздрав соседней страны.

Ранее сообщалось, что два человека, заразившихся Эболой, скончались в Уганде.

"Министерство здравоохранения Республики Уганда объявило, что все люди, контактировавшие с носителем заболевания, завершили 21-дневный обязательный осмотр без выявления признаков заболевания. Как следствие, распространение Эболы в районе Касесе было пресечено", - говорится в документе.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.