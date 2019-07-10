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РИА Новости

В Уганде остановили распространение вируса Эбола

Вчера, 20:38
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Распространение вируса Эбола остановлено в Уганде, сообщило министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) со ссылкой на минздрав соседней страны.
Ранее сообщалось, что два человека, заразившихся Эболой, скончались в Уганде.
"Министерство здравоохранения Республики Уганда объявило, что все люди, контактировавшие с носителем заболевания, завершили 21-дневный обязательный осмотр без выявления признаков заболевания. Как следствие, распространение Эболы в районе Касесе было пресечено", - говорится в документе.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным минздрава страны, число погибших достигло 1,39 тысячи человек.
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