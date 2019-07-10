Рябков назвал вопрос о "вмешательстве России" в дела США проблемным

ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв – РИА Новости. Вопрос о так называемом вмешательстве Москвы во внутренние дела США до сих пор остается проблемным и по нему не удается найти точки соприкосновения, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Продолжающиеся американские обвинения в так называемом российском вмешательстве во внутренние дела США тоже остаются в разряде крайне проблемных аспектов, где не получается найти точки соприкосновения", - сказал Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.