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РИА Новости

Рябков назвал вопрос о "вмешательстве России" в дела США проблемным

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв – РИА Новости. Вопрос о так называемом вмешательстве Москвы во внутренние дела США до сих пор остается проблемным и по нему не удается найти точки соприкосновения, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжающиеся американские обвинения в так называемом российском вмешательстве во внутренние дела США тоже остаются в разряде крайне проблемных аспектов, где не получается найти точки соприкосновения", - сказал Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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9 июля, 22:51
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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