Рябков назвал вопрос о "вмешательстве России" в дела США проблемным

ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв – РИА Новости. Вопрос о так называемом вмешательстве Москвы во внутренние дела США до сих пор остается проблемным и по нему не удается найти точки соприкосновения, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжающиеся американские обвинения в так называемом российском вмешательстве во внутренние дела США тоже остаются в разряде крайне проблемных аспектов, где не получается найти точки соприкосновения", - сказал Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.