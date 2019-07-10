Блок выведения "Волга" со спутниками отделился от ракеты "Союз-2.1В"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Блок выведения "Волга" с четырьмя спутниками в интересах Минобороны РФ отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1В", запущенной в среду с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

"Космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороны России в расчетное время - 20.22 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1В", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что выведение спутников на расчетные орбиты блоком выведения "Волга" займет несколько часов.

Летные испытания ракеты "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.