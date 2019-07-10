Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T20:34Z
https://ria.ru/20190710/1556401871.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155239/94/1552399464_0:74:2560:1514_1036x0_80_0_0_36e86f31686f1a87631d48887e48a1a2.jpg
РИА Новости

Блок выведения "Волга" со спутниками отделился от ракеты "Союз-2.1В"

Вчера, 20:34
1879
© Фото : КЦ "Южный"/РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2.1"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1
© Фото : КЦ "Южный"/Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1". Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Блок выведения "Волга" с четырьмя спутниками в интересах Минобороны РФ отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1В", запущенной в среду с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
"Космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороны России в расчетное время - 20.22 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1В", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что выведение спутников на расчетные орбиты блоком выведения "Волга" займет несколько часов.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
22 июня, 08:36
Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию
 Летные испытания ракеты "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.
Ракета "Союз-2" пришла на смену "Союзу-У", эксплуатация которого проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.
3400000
Обсудить 2
Плесецк (космодром)РоссияРИА Наука
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Лента
новостей
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Декоративный поросенок
В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы
Анатолий Шарий
Суд в Киеве признал законным отмену заочного ареста Шария, сообщили СМИ
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Космодром Плесецк в Архангельской области
Ракета "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Банкноты номиналом 1 доллар США
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Президент Украины Владимир Зеленский
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния