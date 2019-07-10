США намерены продолжать сотрудничество с Россией на МКС

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США и Россия неизменно будут продолжать сотрудничество на Международной космической станции, заявил на слушаниях в палате представителей конгресса США заместитель главы НАСА Уильям Герстенмайер (William H. Gerstenmaier).

"Существует много зависимостей между российским и американским сегментами… Думаю, в реальности, хотим этого или нет, мы должны будем оставаться участниками этого международного партнерства. Мы можем рассуждать гипотетически, но в действительности мы - часть международного сотрудничества и мы продолжим работать вместе в будущем", - сказал Герстенмайер на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям.

Его спросили, продолжит ли США финансировать МКС в случае, если Россия выйдет из участия в проекте. Представитель НАСА отметил, что вопрос является лишь "интересным гипотетическим обсуждением".

Ранее страны-партнеры по проекту МКС договорились об эксплуатации станции до 2024 года. В настоящее время ведется обсуждение возможности продления работы МКС до 2028-2030 годов.

США решением администрации Дональда Трампа планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов на станции.