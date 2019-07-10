Ракета "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1В" с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ запущена в среду с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Десятого июля в 20.14 мск с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1В" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя, добавили в военном ведомстве.

Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году. Летные испытания ракеты "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.