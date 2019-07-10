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РИА Новости

Гутерреш поддержал намерение России ратифицировать соглашение по климату

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ООН, 10 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует намерение России ратифицировать Парижское соглашение по климату.
Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября.
"Я приветствую заявление правительства России перед климатическим саммитом о том, что оно планирует ратифицировать Парижское соглашение", - написал Гутерреш в своем Twitter.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Президент РФ Владимир Путин
9 июля, 15:35
Путин: вместо дискуссии по климату часто наблюдается откровенный популизм
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Антониу ГутеррешООНРоссияВ мире
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