Гутерреш поддержал намерение России ратифицировать соглашение по климату

ООН, 10 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует намерение России ратифицировать Парижское соглашение по климату.
Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября.
"Я приветствую заявление правительства России перед климатическим саммитом о том, что оно планирует ратифицировать Парижское соглашение", - написал Гутерреш в своем Twitter.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.