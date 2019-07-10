Гутерреш поддержал намерение России ратифицировать соглашение по климату

ООН, 10 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует намерение России ратифицировать Парижское соглашение по климату.

Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября.

"Я приветствую заявление правительства России перед климатическим саммитом о том, что оно планирует ратифицировать Парижское соглашение", - написал Гутерреш в своем Twitter.