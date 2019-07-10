Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Условия СВПД не могут быть пересмотрены, так как сделка содержит "выверенный баланс", заявил постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади.

В среду по запросу США прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Условия СВПД не могут быть пересмотрены. Это сделка, над которой мы работали 10 лет. Таким образом, СВПД содержит выверенный баланс, даже другие государства, стороны СВПД, не готовы пересматривать СВПД", - заявил Абади по итогам сессии совета управляющих МАГАТЭ.

"Каждый член СВПД должен взять на себя долю ответственности. Китай и Россия не могут компенсировать несоблюдение договоренностей Европейским союзом и E3", - добавил постпред.