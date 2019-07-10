В Стамбуле волонтеры будут помогать туристам общаться с местными жителями

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Стамбуле около 450 волонтеров вызвались помогать гостям из других стран в туристических районах города. Добровольцы будут предоставлять необходимую информацию об объектах показа и налаживать общение с местными жителями, В Стамбуле около 450 волонтеров вызвались помогать гостям из других стран в туристических районах города. Добровольцы будут предоставлять необходимую информацию об объектах показа и налаживать общение с местными жителями, сообщает Daily Sabah.

В этом году полторы тысячи старшеклассников и студентов местных вузов подали заявки в муниципалитет района Фатих (исторический центр Стамбула) на участие в туристической программе.

После письменных и устных экзаменов было отобрано 450 добровольцев, которые до начала сентября будут помогать туристам в шести наиболее посещаемых зонах исторического центра Стамбула.