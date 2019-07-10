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РИА Новости
Туризм

В Стамбуле волонтеры будут помогать туристам общаться с местными жителями

Вчера, 23:22
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CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Стамбуле около 450 волонтеров вызвались помогать гостям из других стран в туристических районах города. Добровольцы будут предоставлять необходимую информацию об объектах показа и налаживать общение с местными жителями, сообщает Daily Sabah.
В этом году полторы тысячи старшеклассников и студентов местных вузов подали заявки в муниципалитет района Фатих (исторический центр Стамбула) на участие в туристической программе.
После письменных и устных экзаменов было отобрано 450 добровольцев, которые до начала сентября будут помогать туристам в шести наиболее посещаемых зонах исторического центра Стамбула.
Волонтеры готовы объясняться с гостями города на английском, немецком, арабском, испанском, французском, русском, корейском, японском и итальянском языках.
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