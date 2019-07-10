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2019-07-10T20:16Z
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РИА Новости

Немецкий историк нашел много неточностей в скандальной статье о Прохоровке

Вчера, 20:16
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CC BY 4.0 / Mil.ru / Soviet troops of the Voronezh Front counterattacking behind T-34 tanks at Prokhorovka during the Battle of Kursk (сropped)Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12. июля 1943 г.
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12. июля 1943 г.
CC BY 4.0 / Mil.ru / Soviet troops of the Voronezh Front counterattacking behind T-34 tanks at Prokhorovka during the Battle of Kursk (сropped)
БЕРЛИН, 10 июл – РИА новости. В статье немецкой газеты Die Welt про танковое сражение под Прохоровкой допущено много неточностей, заявил РИА Новости немецкий историк, автор книги "Курск 1943. Величайшая битва Второй мировой войны" Роман Тёппель (Roman Töppel).
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
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Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки "столпились" перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная армия – более 500".
"Статья господина Келлерхоффа в Die Welt содержит ряд ошибок", - считает Тёппель, который специализируется на истории военных операций Второй мировой войны в 1939-1945 годах, танковой доктрине и развитии данного вида войск в нацистской Германии в 1925-1945 годах.
По словам Тёппеля, полемику с советской трактовкой сражения под Прохоровкой группа западных историков, в которую входят также немец Карл-Хайнц Фризер (Karl-Heinz Frieser), британец Робин Кросс (Robin Cross) и американец Джордж Найп (George Nipe), ведет с начала 1990-х годов. Сам Тёппель представил доклад об этой дискуссии в немецком музее танков в Мюнстере два года назад, поэтому информацию немецкого журналиста сложно назвать сенсационной. В историографии также уже упоминалось и описание знаменитого противотанкового рва, который положил конец наступлению 29-го танкового корпуса Красной армии, и цитата немецкого очевидца об "атаке камикадзе".
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Эксперт назвал статью о бое под Прохоровкой попыткой ревизионизма истории
"Неверно и то, что пишет г-н Келлерхофф. Немецкие аэрофотоснимки района Прохоровки не были обнаружены Беном Уитли (Ben Wheatley) только сейчас. Крис Лоуренс (Chris Lawrence) уже напечатал эти аэрофотоснимки в 2015 году в своей книге "Курск: Прохоровская битва", - заявил Тёппель.
По словам историка, "действительно, 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупное танковое сражение". Оно "не было гигантским, как это описывалось в советской литературе", но в нем приняли участие "589 советских танков и самоходных орудий против 218 немецких танков и самоходных орудий, всего 807", заявил Тёппель. Несмотря на то, что атака была полной неожиданностью для немцев, сражение окончилось "тяжелым поражением для Красной армии", считает немецкий историк, но оно "не изменило ход и исход Курской битвы, потому что наступление было уже проиграно для немцев в это время". Самым значительным просчетом советского командования под Прохоровкой Тёппель считает "недостаточное исследование местности боя" и "упущенный из виду" собственный противотанковый ров, созданный для защиты от наступления немцев, в котором "захлебнулась энергичная атака сильнейшего советского ударного подразделения, 29-го танкового корпуса".
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Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Касаясь потерь под Прохоровкой, немецкий историк заявил, что после многолетних исследований пришел к выводу, что "общие потери или "безвозвратные потери", как их называют в советских источниках, на советской стороне составили 196 танков и самоходных орудий", в то время как "упомянутая в статье Келлерхоффа цифра 235 слишком высока и основана на ранних сообщениях, которые впоследствии были пересмотрены".
"Две танковых дивизии СС "Leibstandarte" и "Das Reich" потеряли безвозвратно всего пять танков, в том числе в "Leibstandarte" потеряли четыре танка IV и ни одного "Tiger", что тоже является ошибкой в статье Уитли и Келлерхоффа. В "Das Reich" потеряли один танк III. Кроме того, немцы потеряли 17 бронетранспортеров в качестве общих потерь, которые советская сторона считала за танки", - заявил Тёппель.
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15 октября 2018, 16:51
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