"Ростелеком" и "Ростех" подготовят дорожную карту по развитию 5G в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Ростелеком" и госкорпорация "Ростех" подготовят и представят в правительство дорожную карту по развитию 5G в России, говорится в сообщениях компаний по итогам подписания с правительством РФ трехстороннего соглашения о намерениях совместного развития 5G.

Церемония обмена подписанными документами между кабмином и крупными компаниями прошла в среду в Кремле в присутствии президента РФ. "Основным механизмом реализации соглашения станет дорожная карта, которую "Ростех" и "Ростелеком" разработают вместе, а затем представят в правительство", - говорится в сообщении компаний.

"Ростех" разработает разделы проекта дорожной карты, касающиеся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках.

"Ростелеком" будет отвечать за разработку разделов проекта дорожной карты, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей 5G.

Кроме того, "Ростелеком" и "Ростех" будут совместно разрабатывать разделы дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами; функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению; оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.