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РИА Новости

"Ростелеком" и "Ростех" подготовят дорожную карту по развитию 5G в России

Вчера, 20:01
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Ростелеком" и госкорпорация "Ростех" подготовят и представят в правительство дорожную карту по развитию 5G в России, говорится в сообщениях компаний по итогам подписания с правительством РФ трехстороннего соглашения о намерениях совместного развития 5G.
Церемония обмена подписанными документами между кабмином и крупными компаниями прошла в среду в Кремле в присутствии президента РФ. "Основным механизмом реализации соглашения станет дорожная карта, которую "Ростех" и "Ростелеком" разработают вместе, а затем представят в правительство", - говорится в сообщении компаний.
"Ростех" разработает разделы проекта дорожной карты, касающиеся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках.
"Ростелеком" будет отвечать за разработку разделов проекта дорожной карты, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей 5G.
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Кроме того, "Ростелеком" и "Ростех" будут совместно разрабатывать разделы дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами; функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению; оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.
Как говорится в тексте трехстороннего соглашения, опубликованного кабмином, дорожная карта должна включать, в том числе, целевые показатели производства и продаж товаров, работ и услуг на внутреннем и внешних рынках; детализированный перечень мероприятий на период со дня заключения соглашения до 2024 года включительно; сроки реализации отдельных задач и мероприятий; ожидаемые результаты; необходимое финансовое обеспечение, включая средства бюджета и внебюджетных источников.
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