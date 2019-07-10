Адвокат: арест счетов по делу Абызова угрожает работе ряда предприятий

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Арест имущества в рамках дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе создает угрозу ряду предприятий и свидетельствует о давлении, считает адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кравченко.

"Продолжающиеся аресты имущества по делу Абызова свидетельствуют об усилении давления на него лично и предпринимательские структуры, имущество которых арестовывается. Эти аресты создают угрозу целому ряду предприятий, работающих в различных секторах экономики: энергетике, строительстве, на рынке ценных бумаг", - сказал адвокат РИА Новости.

По его словам, из-за ареста счетов и активов "огромное количество работников может лишиться зарплаты, ставятся под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами, и целые предприятия остаются без средств и возможностей к существованию", а стоимость арестованного имущества "в разы превышает размер претензий к Абызову".

Кроме того, защитник считает, что "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

В среду стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей) на счетах экс-министра.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".