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РИА Новости

Адвокат: арест счетов по делу Абызова угрожает работе ряда предприятий

Вчера, 20:01
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Арест имущества в рамках дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе создает угрозу ряду предприятий и свидетельствует о давлении, считает адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кравченко.
"Продолжающиеся аресты имущества по делу Абызова свидетельствуют об усилении давления на него лично и предпринимательские структуры, имущество которых арестовывается. Эти аресты создают угрозу целому ряду предприятий, работающих в различных секторах экономики: энергетике, строительстве, на рынке ценных бумаг", - сказал адвокат РИА Новости.
По его словам, из-за ареста счетов и активов "огромное количество работников может лишиться зарплаты, ставятся под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами, и целые предприятия остаются без средств и возможностей к существованию", а стоимость арестованного имущества "в разы превышает размер претензий к Абызову".
Кроме того, защитник считает, что "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
25 июня, 19:41
Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным
В среду стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей) на счетах экс-министра.
По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте принадлежащих Абызову около 4,3 миллиона рублей, но оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте 30 миллионов рублей на счету его сына Даниила в "Интерпромбанке", ограничив срок ареста до 25 августа.
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Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовПроисшествия
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