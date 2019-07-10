Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T20:01Z
https://ria.ru/20190710/1556401037.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150938/59/1509385934_0:347:3024:2048_1036x0_80_0_0_80f9d24700be6b364c3b33ba3c6403b4.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане

Вчера, 20:01
443
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Саммит России, Турции и Ирана по Сирии может пройти после намеченной на начало августа встречи в астанинском формате в Нур-Султане, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"В самом начале августа будет очередная, двенадцатая, международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Есть определённая инновация, потому что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели", - сказал Богданов.
По его словам, трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии "состоится, конечно, после (встречи в Нур-Султане - ред.)", который в этот раз будет принимать Турция.
"Но нужны какие-то конкретные договорённости, чтобы утвердить их на высоком политическом уровне в ходе саммита стран-гарантов", - добавил Богданов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Вчера, 19:49
МИД рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии
1100001
Обсудить 1
Война в СирииМихаил БогдановМИД РФТурцияСирияРоссияИран
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов назвал даты встречи по Сирии в Астанинском формате
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов рассказал о ходе формирования сирийской конституционной комиссии
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Россия и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН Педерсен обсудил ситуацию в Идлибе с главой МИД Сирии
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
МИД рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии
Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет
Ситуация в Сирии
Трое сирийцев погибли в результате обстрелов боевиков в провинции Латакия
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России при МАГАТЭ дал оценку позиции США по вопросу СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Российская военная техника будет участвовать в учениях в Венесуэле 24 июля
Здание американского посольства в Анкаре
Новый посол США прибыл в Турцию
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России при МАГАТЭ осудил давление США на Иран
Число жертв ударов Саудовской Аравии по Йемену удвоилось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что глава ЦБ Турции не выполнял требования по ставке
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Минобороны Турции в ближайшие дни сделает заявление о размещении С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния