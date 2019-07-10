Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Саммит России, Турции и Ирана по Сирии может пройти после намеченной на начало августа встречи в астанинском формате в Нур-Султане, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В самом начале августа будет очередная, двенадцатая, международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Есть определённая инновация, потому что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели", - сказал Богданов.

По его словам, трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии "состоится, конечно, после (встречи в Нур-Султане - ред.)", который в этот раз будет принимать Турция.