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РИА Новости

Суд в Москве продлил арест еще двум фигурантам дела Baring Vostok

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест еще двум фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Абгаряну и Зюзину", - сказала она.
Суд оставил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.
На этой неделе Басманный суд продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Также суд продлил срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
8 июля, 19:20
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Изначально все фигуранты дела были отправлены в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест основателю Baring Vostok Калви и экс-главе банка "Восточный" Кордичеву.
Филипп Дельпаль
9 июля, 20:53
Суд оставил в СИЗО французского топ-менеджера Baring Vostok
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