Суд в Москве продлил арест еще двум фигурантам дела Baring Vostok

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест еще двум фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Абгаряну и Зюзину", - сказала она.

Суд оставил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.

На этой неделе Басманный суд продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Также суд продлил срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.

В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.