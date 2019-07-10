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2019-07-10T19:53Z
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РИА Новости

В ДНР ответили на обвинения в обстреле грузовика с силовиками

Вчера, 19:53
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Заявление Киева о якобы обстреле ополчением военного грузовика в районе подконтрольного украинским властям Гранитного в Донбассе является попыткой списать небоевые потери, заявили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее украинские силовики заявили, что в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное в Донбассе был обстрелян их автомобиль, один военный погиб, один ранен.
"По нашей информации, осуществлялся подвоз артснарядов к позициям 36-й бригады. Во время разгрузки вследствие неосторожного обращения произошла детонация боеприпасов. Однако украинское командование в очередной раз пытается списать небоевые потери на якобы обстрелы с нашей стороны", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что подобные обвинения также "направлены на оправдание Киевом массированных обстрелов населенных пунктов республики со стороны украинских силовиков".
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