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РИА Новости
Религия и мировоззрение

УПЦ подняла в ООН вопрос о возвращении храмов, захваченных "новой церковью"

Вчера, 19:52
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КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь на заседании Совета по правам человека ООН подняла вопрос о необходимости возвращения имущества, захваченного "новой церковью", сообщила пресс-служба УПЦ.
"В Женеве на встрече 41 регулярной сессии Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о необходимости возвращения захваченного имущества Украинской православной церкви", - говорится в сообщении в Facebook.
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По данным пресс-службы, глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Владимир Коцаба) отметил, что в Совет по правам человека ООН был направлен полный пакет документов, в которых констатируются нарушения прав верующих УПЦ.
"В частности, о принятии дискриминационного закона о переименовании религиозных организаций УПЦ, о нерегистрации министерством культуры Украины уставов епархий и монастырей УПЦ, продолжении насильственного захвата храмов", - отметили в пресс-службе.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьООНУкраинаВ мире
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