Число жертв ударов Саудовской Аравии по Йемену удвоилось

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в среду, что число жертв среди мирного населения в Йемене удвоилось в результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

"Данные свидетельствуют, что число жертв среди мирного населения удвоилось", - сказал сенатор в ходе слушаний с помощником госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларком Купером в комитете по международным делам на фоне споров законодателей и администрации по вопросам поставок оружия Саудовской Аравии. При этом он не уточнил временной период и число погибших.

Мерфи спросил у помощника госсекретаря, может ли он подтвердить или опровергнуть эту информацию. Купер не стал отвечать на вопрос, и лишь отметил, что США работают с саудовскими партнерами, чтобы снизить число жертв среди мирного населения в результате их ударов.

Комитет ООН по правам ребенка (КПР ООН) в конце прошлого года сообщал, что с марта 2015 года из-за обстрелов со стороны международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли по меньшей мере 1248 детей, ранения получили 1284 ребенка.

Комитет сената по международным делам проводит в среду слушания по вопросу продажи вооружения Саудовской Аравии и ОАЭ. Госсекретарь США Майк Помпео 24 мая поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривается возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии. В соответствии с законом о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут в экстренных случаях принимать такие решения без предусмотренного законом 30-дневного рассмотрения готовящихся сделок конгрессом, что и было сделано в этот раз.

В ответ американские сенаторы 5 июня потребовали от администрации Трампа отозвать принятое решение о завершении сделок по поставке оружия без рассмотрения их конгрессом. Сенаторы предупреждают, что в противном случае готовы аннулировать действующие разрешения на продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также "лишить администрацию возможности обходить конгресс при будущих поставках оружия".