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2019-07-10T19:43Z
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РИА Новости

Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода, архивное фото
Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компромиссным вариантом договора по транзиту российского газа на некоторое время для России и Украины в текущих условиях мог бы стать контракт сроком на пять лет, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Ранее в среду премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения - сохранить существующий контракт на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно, либо пойти по пути создания консорциума.
"Россия может быть заинтересована в том, чтобы заключить краткосрочный контракт на один-три года - этого хватит, что вывести и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" на полную мощность. Но после этого переговорная позиция Киева сильно ухудшится, а потребность в транзите через Украину становится менее очевидной", - сказал Маринченко.
"Поэтому для Киева разумно пытаться настаивать на более длинном контракте с условиями "качай или плати" именно сейчас. Контракт, скажем, на пять лет мог бы стать компромиссным вариантом", - заключил эксперт.
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович во время встречи в Москве
13 июня, 20:11
Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.
Конкретной даты следующего раунда переговоров в трехстороннем формате пока нет. Еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович в начале июля говорил, что трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕК возобновятся в сентябре.
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Дмитрий МаринченкоРоссияУкраина
Популярные комментарии
Вот этого эксперта поселить бы в квартиру рядом с соседом-хамом, каждый день пристающим с предъявами и вымогательством денег, а потом предложить ему варианты - 1 год, 2 года... 5 лет. От цифры 5 он бы закипел ))
10 июля, 19:54
Дмитрий Широков
2740001
Да не нужны России никакие "Северные потоки"! Нужно просто наладить отношения с нашими братьями украинцами и пользоваться уже имеющимися украинскими трубопроводами!
11 июля, 00:36
российский военный
0200019
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