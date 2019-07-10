Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компромиссным вариантом договора по транзиту российского газа на некоторое время для России и Украины в текущих условиях мог бы стать контракт сроком на пять лет, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее в среду премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения - сохранить существующий контракт на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно, либо пойти по пути создания консорциума.

"Россия может быть заинтересована в том, чтобы заключить краткосрочный контракт на один-три года - этого хватит, что вывести и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" на полную мощность. Но после этого переговорная позиция Киева сильно ухудшится, а потребность в транзите через Украину становится менее очевидной", - сказал Маринченко.

"Поэтому для Киева разумно пытаться настаивать на более длинном контракте с условиями "качай или плати" именно сейчас. Контракт, скажем, на пять лет мог бы стать компромиссным вариантом", - заключил эксперт.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.