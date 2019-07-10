В Киеве готовы предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Украина может предоставить странам ЕС и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ о развитии Чернобыльской зоны, который предполагает создание в зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

"Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.