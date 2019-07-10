В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Восемнадцать детей отравились в центре детского отдыха имени Юрия Гагарина в селе Лисичкино Аткарского района Саратовской области, из них 14 госпитализированы, сообщило в среду областное следственное управление Следственного комитета РФ.

"В течение дня 9 июля 13 детей из центра детского отдыха обратились к медработнику учреждения с жалобами на боли в животе и тошноту... 10 июля за медицинской помощью обратились еще пятеро детей... Из 18 ребят в возрасте от 6 до 12 лет 14 были госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей удовлетворительное", - говорится в сообщении.

У детей взяли анализы для уточнения диагноза, следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора взяли пробы в пищеблоке, в том числе пробы воды, в жилых помещениях лагеря, а также местах общего пользования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

По данным областного управления Роспотребнадзора, ведомство проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острых кишечных инфекций в центре детского отдыха имени Гагарина. "Работа детского оздоровительного учреждения приостановлена", - заявило управление.

Прокуратура области сообщила, что начала проверку по факту пищевого отравления в детском лагере, по результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.