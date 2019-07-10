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2019-07-10T19:37Z
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РИА Новости

В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей

Вчера, 19:37
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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Восемнадцать детей отравились в центре детского отдыха имени Юрия Гагарина в селе Лисичкино Аткарского района Саратовской области, из них 14 госпитализированы, сообщило в среду областное следственное управление Следственного комитета РФ.
"В течение дня 9 июля 13 детей из центра детского отдыха обратились к медработнику учреждения с жалобами на боли в животе и тошноту... 10 июля за медицинской помощью обратились еще пятеро детей... Из 18 ребят в возрасте от 6 до 12 лет 14 были госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей удовлетворительное", - говорится в сообщении.
У детей взяли анализы для уточнения диагноза, следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора взяли пробы в пищеблоке, в том числе пробы воды, в жилых помещениях лагеря, а также местах общего пользования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
По данным областного управления Роспотребнадзора, ведомство проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острых кишечных инфекций в центре детского отдыха имени Гагарина. "Работа детского оздоровительного учреждения приостановлена", - заявило управление.
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Прокуратура области сообщила, что начала проверку по факту пищевого отравления в детском лагере, по результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина. "Глава региона потребовал установить причину случившегося и принять все меры по недопущению подобной ситуации в ходе летней оздоровительной кампании", - говорится в сообщении.
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