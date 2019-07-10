Гендиректора "Рустави 2" не стали увольнять после антироссийского выпада

ТБИЛИСИ, 10 июл — РИА Новости. Совладельцы и партнеры грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" не поддержали требование одного из акционеров Нино Нижарадзе об отставке гендиректора Ники Гварамии, заявил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу "P. S." на канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Владелица девятипроцентной доли телекомпании Нижарадзе потребовала уволить гендиректора Гварамию. Она сочла неприемлемыми сделанные в эфире нецензурные реплики в адрес России и ее руководства.

"Это решение не было неожиданным, так как партнеры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения. Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца — это максимум, что можно было сделать. <...> Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано", — заявил адвокат после завершения заседания акционеров телекомпании.

Юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвала абсурдной жалобу Нижарадзе о том, что якобы из-за заявлений Габунии и Гварамии цена ее доли понизилась.

"Нижарадзе раскритиковала редакционную политику и сказала, что мы оппозиционный канал и не сообщаем о позитивных действиях правящих властей", — отметила юрист.

Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что отношения с Россией могут еще больше обостриться. Гендиректор Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики назвал выступление журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.

Российский МИД назвал выпады в адрес руководства страны на грузинском телевидении беспрецедентной по низости выходкой, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.