Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T20:00Z
https://ria.ru/20190710/1556399982.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155639/46/1556394638_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_8a0ba293b930a820bbadec2bf745b3cd.jpg
РИА Новости

Гендиректора "Рустави 2" не стали увольнять после антироссийского выпада

Вчера, 19:21
23442
© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 10 июл — РИА Новости. Совладельцы и партнеры грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" не поддержали требование одного из акционеров Нино Нижарадзе об отставке гендиректора Ники Гварамии, заявил ее адвокат Георгий Кавлашвили.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу "P. S." на канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Владелица девятипроцентной доли телекомпании Нижарадзе потребовала уволить гендиректора Гварамию. Она сочла неприемлемыми сделанные в эфире нецензурные реплики в адрес России и ее руководства.

"Это решение не было неожиданным, так как партнеры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения. Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца — это максимум, что можно было сделать. <...> Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано", — заявил адвокат после завершения заседания акционеров телекомпании.

Юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвала абсурдной жалобу Нижарадзе о том, что якобы из-за заявлений Габунии и Гварамии цена ее доли понизилась.
"Нижарадзе раскритиковала редакционную политику и сказала, что мы оппозиционный канал и не сообщаем о позитивных действиях правящих властей", — отметила юрист.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Вчера, 19:08
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что отношения с Россией могут еще больше обостриться. Гендиректор Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики назвал выступление журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами.
Российский МИД назвал выпады в адрес руководства страны на грузинском телевидении беспрецедентной по низости выходкой, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Владимир Путин не поддержал идею возбудить в России уголовное дело против Габунии и заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Здание телекомпании Рустави 2
8 июля, 17:20
Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"
22214349248
Обсудить 22
Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Тогда грузинам должен помочь наш Роспотребнадзор. Поскольку этот непотопляемый гендиректор самолично обещал разбавить поставляемые в Россию вина жидкостью своего организма, то можно спокойно останавливать этот импорт. Пусть проверяют. Весь )) Пока у товарища не отвалится пузырь )
10 июля, 19:59
Дмитрий Широков
4941011
Владимир Владимирович, вы им гуманитарную помощь отправьте! Ведь вы же живёте по заповедям Христа, как я понимаю....
10 июля, 21:16
Дмитрий Попов
770100
Рекомендуем
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
РИА
Новости
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Британия не дала визу российскому дипломату
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Лента новостейМолния