Россия отметила интерес США к совместной работе по Арктике, заявил Рябков

"Сам факт того, что встреча прошла в Хельсинки, подтолкнул нас к обсуждению арктических дел. И это то направление, где позитивно настроены обе стороны, и мы наметили определенные области для дальнейшего углубленного обсуждения. По причине обстоятельств, не имеющих отношения к Арктике, в российско-американском диалоге наблюдался некий застой. Это надо преодолевать. И важно, что с российской стороны мы почувствовали интерес к такой работе", - отметил Рябков.