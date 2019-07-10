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РИА Новости

Россия отметила интерес США к совместной работе по Арктике, заявил Рябков

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Россия отмечает интерес США к совместной работе по темам Арктики, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.
"Сам факт того, что встреча прошла в Хельсинки, подтолкнул нас к обсуждению арктических дел. И это то направление, где позитивно настроены обе стороны, и мы наметили определенные области для дальнейшего углубленного обсуждения. По причине обстоятельств, не имеющих отношения к Арктике, в российско-американском диалоге наблюдался некий застой. Это надо преодолевать. И важно, что с российской стороны мы почувствовали интерес к такой работе", - отметил Рябков.
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АрктикаСергей РябковРоссияСШАПолитика
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