Росатом изготовил первое импортозамещающее оборудование для "Ямала СПГ"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") изготовил первый импортозамещающий теплообменный аппарат для проекта "Ямал СПГ", сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

"Испаритель этана войдет в состав комплекса сжижения природного газа производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год в поселке Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Предприятие будет работать на основе первой российской технологии средне-тоннажного СПГ "Арктический каскад", - говорится в сообщении.

"Импортозамещение оборудования для СПГ-проектов является одним из государственных приоритетов. Вместе с заказчиком нами с нуля были разработаны первые отечественные теплообменные аппараты, первые СПГ-насосы. Сегодня можно говорить о том, что мы освоили эти виды оборудования и вместе с нашими партнерами планируем расширение сотрудничества и производственной линейки", - отметил генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, слова которого цитируются в сообщении.

В рамках проекта "ЗиО-Подольск" изготавливает шесть аппаратов, относящихся к критически важному оборудованию: пять испарителей этана и одну емкость мгновенного испарения. Высота испарителей составляет порядка 15 метров, диаметр – до 2,6 метра, масса – от 61 до 86 тонн. Внутренняя часть аппарата содержит 3,8 тысячи теплообменных труб общей длиной более 70 километров. Оборудование непосредственно задействовано в процессе сжижения природного газа и будет работать в температурных режимах ниже 170 градусов.

"Ямал СПГ" - российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй и третьей - в 2018 году.