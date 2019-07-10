Глава МИД Бахрейна поприветствовал санкции США в отношении политиков Ливана

КАИР, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа поприветствовал санкции США против представителя "Хезболлах" и двух ливанских политиков.
"Мы приветствуем шаг американского правительства по включению членов террористической ливанской (партии - ред.) "Хезболлах" в список терроризма (список тех, против кого будут применены санкции за поддержку терроризма - ред.), среди них члены Палаты представителей (парламента - ред.) Ливана", - написал министр в Twitter.
Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что санкции США, введенные против членов парламента Ливана, противоречат ранее озвученным позициям Вашингтона.