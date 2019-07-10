Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал Sputnik выходку грузинского телеведущего Георгия Габуния, который использовал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина и его родителей.

По словам Цискаридзе, сотрудник "Рустави 2" таким поведением оскорбил самого себя и "перешел всякие границы". Балетмейстер признался, что слова журналиста его возмутили.

"Память родителей, тем более ушедших, для нас очень важна. <…> Так считает абсолютно любой кавказец", – подчеркнул артист.

Цискаридзе назвал нецензурную брань Габунии "очень низким" поступком.

"Это я говорю как круглая сирота, человек, у которого все близкие в мире ином", – отметил балетмейстер.

Он также напомнил, что уничижительное обращение к любому человеку нельзя относить к свободе слова. Артист выразил мнение, что нетактичное поведение журналистов должно жестко наказываться.

"Что касается журналистики, я считаю, если в эфире есть место вот таким выходкам, это уже роняет мундир самого человека", - заявил он.

При этом Цискаридзе выразил мнение, что Путин отреагировал на выходку телеведущего профессионально.

"Я бы поступил точно так же. Было приятно, что я об этом думал, а он – озвучил", – заявил артист.

Ранее ведущий Георгий Габуния в эфире программы "P.S." нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Поступок журналиста вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.