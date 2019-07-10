Кузнецова поддержала решение польского суда по делу россиянина Лисова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приветствовала решение польского суда не выдавать россиянина Дениса Лисова Швеции и отметила, что готова оказать семье поддержку.

В среду окружной суд Варшавы принял решение не выдавать Швеции гражданина РФ Дениса Лисова, который вывез из этой страны троих своих детей.

"Конечно, я рада такому развитию событий и высоко оцениваю позицию суда Польши, который постановил не выдавать Швеции российского гражданина, отца троих детей. Судья отметил, что европейский ордер на арест Лисова, выданный в Швеции, нарушает гражданские права россиянина и, конечно, нарушает права ребенка. Эта позиция, на наш взгляд, безусловно, отвечает наилучшим интересам детей, да и семьи в целом... Мы со своей стороны находимся на связи со всеми и готовы при необходимости оказать помощь", - сказала Кузнецова РИА Новости.

Также детский омбудсмен поблагодарила за содействие польскую сторону, российских сотрудников Министерства иностранных дел и правозащитников. Кроме того Кузнецова пожелала, чтобы "в жизни этой семьи поскорее наступила стабильность".

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, ему выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.