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РИА Новости

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Вчера, 20:00
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© Katerina Harvati, Eberhard Karls University of TübingenФрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
© Katerina Harvati, Eberhard Karls University of Tübingen
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад. Это говорит о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки, пишут антропологи в журнале Nature.

"Один из черепов, который был найден в пещере Апидима, принадлежал неандертальцу, а второй – был ранним представителем нашего вида. Его открытие говорит о том, что наши предки покинули Африку раньше, и распространялись по Старому Свету быстрее, чем мы предполагали", — заявила Катерина Харвати (Katerina Harvati) из университета Тюбингена (Германия).

До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.
С другой стороны, находки последних лет и генетические исследования говорят о том, что люди могли покинуть Африку гораздо раньше, как минимум 130 тысяч лет назад, и контактировать с неандертальцами на протяжении долгого времени. В подтверждение этого ученые недавно нашли в заброшенной шахте в Марокко останки Homo sapiens, живших в Африке примерно 300 тысяч лет назад.
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В начале прошлого года индийские ученые нашли новые свидетельства того, что человечество могло возникнуть гораздо раньше, чем считали антропологи, и покинуть Африку неожиданно рано. Они открыли "кроманьонские" орудия труда, изготовленные более 175 тысяч лет назад. Еще более древние следы наших предков были найдены чуть позже в Кении.
Харвати и ее коллеги нашли очередные доказательства в пользу этой теории, изучая материалы раскопок, которые греческие археологи проводили в конце семидесятых годов прошлого века на юго-востоке Греции, в карстовой пещере Апидима.
Помимо различных артефактов и орудий труда, ученые нашли на ее территории два фрагмента черепа, сохранившихся настолько плохо, что их видовую принадлежность нельзя было точно установить. Археологи посчитали их обычными "неандертальцами" и передали в музей на хранение, где они крайне редко привлекали внимание других исследователей.
Немецкие антропологи выяснили, что на самом деле эти останки были одной из важнейших находок века, проверяя на них работу алгоритмов, позволяющих восстановить трехмерную форму черепа по его поврежденным фрагментам. Параллельно ученые точно измерили возраст окаменелостей, замерив доли изотопов урана и тория.
И тот, и другой анализ принес массу неожиданностей – один из черепов, сохранившийся чуть хуже второго, действительно принадлежал неандертальцу, жившему в пещере Апидима примерно 170 тысяч лет назад. Он оказался древнее, чем изначально считали ученые, но это вполне укладывалось в общепринятые представления о жизни этих древних людей и ареале их обитания.
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С другой стороны, второй череп не только оказался старше – его возраст составлял около 210 тысяч лет, но и он принадлежал не представителю Homo neanderthalensis, а вполне однозначному кроманьонцу. В пользу этого говорит то, что череп у него был более округлый, чем у первых "аборигенов" Европы, и на его поверхности отсутствовала характерная "шишка", которая есть у всех неандертальцев. При этом он обладал массой черт ранних Homo sapiens.
Пока это самый древний пример того, что наши предки появились неожиданно рано. Как отметила Харвати, череп из греческой пещеры примерно на 20-30 тысяч лет старше, чем предположительно древнейшие останки Homo sapiens, найденные недавно в Израиле. Более того, они на 150 тысяч лет древнее, чем кости "первых" европейских кроманьонцев, найденные в одной из пещер в Румынии и в окрестностях села Костенки в Воронежской области.
По ее мнению, жители пещеры Апидима, а также другие популяции древних Homo sapiens, покинувших пределы Африки две сотни тысяч лет назад, по иронии судьбы, постигла та же судьба, что и последних европейских и азиатских неандертальцев.
Они, скорее всего, полностью вымерли и не оставили своих следов в современном геноме человечества, проиграв в конкурентной борьбе Homo neanderthalensis. В пользу этого говорит то, что неандертальцы, если верить оценкам возраста второго черепа, жили в греческой пещере позже, чем древнейшие кроманьонцы.
Если это действительно так, то Харвати не исключает, что человечество могло совершить не одну, а сразу несколько попыток заселить планету. Пока не понятно, насколько успешными они были, так как ни генетикам, ни антропологам пока не удалось найти никаких следов продолжительных контактов между неандертальцами и Homo sapiens в эту историческую эпоху или доказать их отсутствие.
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Палеонтологи: современные люди появились 300 тысяч лет назад
Почему эти древние люди оказались в Греции? Ученые предполагают, что причина этого была простой – будущая Эллада в то время служила одной из зон с относительно теплым и мягким климатом, где гоминиды, а также фауна Европы времен оледенения могла выживать во время очередных наступлений ледников и похолоданий климата. Вполне возможно, что другие следы древних Homo sapiens скрываются в прочих "ледниковых оазисах".

"Это открытие говорит о том, что наши предки неоднократно пытались продвинуться на север и на запад, двигаясь из Африки в Европу через Левант. Похоже, что они покинули ее пределы не один, а множество раз, и далеко не всегда эти миграции заканчивались успехом", — комментирует Эрик Дельсон (Eric Delson), антрополог из Городского университета Нью-Йорка (США).

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АрхеологияпалеонтологиянеандертальцыэволюцияОткрытия - РИА НаукаГрецияЕвропаРИА Наука
Популярные комментарии
что древние укры делали в греции?
10 июля, 21:19
Фёдор Лукич
0190001
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