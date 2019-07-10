Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T18:49Z
https://ria.ru/20190710/1556398771.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155529/48/1555294844_0:0:2348:1321_1036x0_80_0_0_000ade2ed449859bfcee81fe74abafe2.jpg
РИА Новости

Грызлов предложил Медведчуку переименовать партию в "Народную платформу"

Вчера, 18:49
1420
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов предложил украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в случае победы на выборах в Раду сменить название на "Народную платформу".
"Я думаю что "Оппозиционная платформа - за жизнь" это та партия, которая в случае успешных выборов могла бы немножко изменить свое название и стать "Народной платформой". Именно так, я считаю, должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", - сказал Грызлов в ходе встречи с лидерами "Оппозиционной платформы - за жизнь", которая состоялась в московском офисе "Единой России".
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 18:34
Сближение с Киевом и газовый транзит: о чем говорили Медведев и Медведчук
В среду прошла встреча председателя ЕР, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
2310114
Обсудить 0
Виктор МедведчукЕдиная РоссияБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук назвал Януковича предателем
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для уголовного преследования
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12. июля 1943 г.
Немецкий историк нашел много неточностей в скандальной статье о Прохоровке
Лента
новостей
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Губернатор Донецкой области Павел Кириленко
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Ликсутов назвал большой проблемой отношение водителей к превышению скорости
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Вид на Землю с борта МКС
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного двойника" Земли
Британия не дала визу российскому дипломату
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
Сванидзе прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Совладелица "Рустави 2" потребовала уволить гендиректора канала
На шоссе в США прошел дождь из денег
На шоссе в США прошел "дождь из денег"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Лента новостейМолния