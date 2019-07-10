Грызлов предложил Медведчуку переименовать партию в "Народную платформу"

"Я думаю что "Оппозиционная платформа - за жизнь" это та партия, которая в случае успешных выборов могла бы немножко изменить свое название и стать "Народной платформой". Именно так, я считаю, должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", - сказал Грызлов в ходе встречи с лидерами "Оппозиционной платформы - за жизнь", которая состоялась в московском офисе "Единой России".