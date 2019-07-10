Грызлов предложил Медведчуку переименовать партию в "Народную платформу"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов предложил украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в случае победы на выборах в Раду сменить название на "Народную платформу".
"Я думаю что "Оппозиционная платформа - за жизнь" это та партия, которая в случае успешных выборов могла бы немножко изменить свое название и стать "Народной платформой". Именно так, я считаю, должна называться та партия, которая будет работать не для себя, а для народа", - сказал Грызлов в ходе встречи с лидерами "Оппозиционной платформы - за жизнь", которая состоялась в московском офисе "Единой России".
В среду прошла встреча председателя ЕР, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.