Рябков не видит прогресса в вопросе российской дипсобственности в США

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Сейчас важно найти подвижки в диалоге с США по вопросу российской дипсобственности, пока прогресса по данной теме нет, но есть понимание, в каком направлении двигаться для возможного решения проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В среду в Хельсинки прошли переговоры Рябкова с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом. По словам замглавы МИД РФ, у сторон "сформировалось примерное понимание, в каких форматах какие аспекты дальше обсуждать".

"В том числе чисто двустороннего свойства. Пока говорить предметно на эту тему преждевременно, но в качестве общей нашей установки применительно к дальнейшей работе могу назвать, в частности, необходимость найти все-таки возможности для продвижения вперед по резонансным гуманитарным случаям, которые известны, и в вопросе об изъятых противоправным образом американцами объектах дипломатической недвижимости", - сказал Рябков по итогам консультаций.