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РИА Новости

Рябков не видит прогресса в вопросе российской дипсобственности в США

Вчера, 18:46
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© AFP 2019 / Eduardo Munoz Alvarez Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ
Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ
© AFP 2019 / Eduardo Munoz Alvarez
Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Сейчас важно найти подвижки в диалоге с США по вопросу российской дипсобственности, пока прогресса по данной теме нет, но есть понимание, в каком направлении двигаться для возможного решения проблемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду в Хельсинки прошли переговоры Рябкова с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом. По словам замглавы МИД РФ, у сторон "сформировалось примерное понимание, в каких форматах какие аспекты дальше обсуждать".
"В том числе чисто двустороннего свойства. Пока говорить предметно на эту тему преждевременно, но в качестве общей нашей установки применительно к дальнейшей работе могу назвать, в частности, необходимость найти все-таки возможности для продвижения вперед по резонансным гуманитарным случаям, которые известны, и в вопросе об изъятых противоправным образом американцами объектах дипломатической недвижимости", - сказал Рябков по итогам консультаций.
"Мы не имеем оснований говорить о том, что здесь появляются какие-то перспективы или возможности для прогресса сейчас. Но, по крайней сере, эти темы закреплены в повестке дня диалога, и мы будем продолжать по ним работать и примерно представляем, в каком направлении двигаться", - добавил высокопоставленный российский дипломат.
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