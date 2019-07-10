Ереванский метрополитен возобновил работу после сбоя на ТЭЦ

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Ереванский метрополитен, остановленный днем в среду в результате сбоя энергоснабжения в Армении, возобновил работу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян.

"Ереванский метрополитен возобновил работу с 18.55 (17.55 мск)", - сказал он.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы. Позднее Авинян сообщил, что Ереванская ТЭЦ перезапущена.