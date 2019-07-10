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РИА Новости

Ереванский метрополитен возобновил работу после сбоя на ТЭЦ

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
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Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Ереванский метрополитен, остановленный днем в среду в результате сбоя энергоснабжения в Армении, возобновил работу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян.
"Ереванский метрополитен возобновил работу с 18.55 (17.55 мск)", - сказал он.
Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы. Позднее Авинян сообщил, что Ереванская ТЭЦ перезапущена.
Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян заявил, что в ближайшее время планируется запустить турбогенератор пятого энергоблока Разданской ТЭЦ. Он добавил, что причины сбоя будут установлены позднее.
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