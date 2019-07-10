В Музее Победы назвали абсурдом слова журналиста о бое под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заявление немецкого журналиста о сносе памятника под Прохоровкой абсурдно, это политический заказ на уничтожение памяти о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, считает ученый секретарь московского Музея Победы Валерий Коннов.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, никакого крупного боя там не было. Высказывание вызвало широкий резонанс. Министр культуры Владимир Мединский сравнил публикацию с попытками нацистских генералов в 1950-60-х годах "выиграть войну в мемуарах", а в РВИО назвали предложение "кощунственным шагом".

"Заявление немецкого журналиста не имеет к исторической науке никакого отношения. Это политический заказ на уничтожение нашей истории, памяти о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны", - приводит слова Коннова пресс-служба музея.

Коннов подчеркнул, что при анализе исторического события ученые опираются на комплекс материалов всех воюющих сторон – это статистические данные, приказы из штабов армий, донесения с мест боев, воспоминания участников и многое другое.

"Поэтому высказывание журналиста, что якобы не было ни танкового сражения, ни советской победы, абсурдно и не поддается критике... Требование снести памятник, ссылаясь на какие-то мифические данные, неприемлемо", - отметил ученый секретарь.