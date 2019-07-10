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2019-07-10T18:33Z
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РИА Новости
Медиавойны

В Ассоциации иностранной прессы осудили недопуск Sputnik и RT на форум

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Мария Табак. Многие члены лондонской Ассоциации иностранной прессы задаются вопросом, почему некоторые журналисты были допущены на Глобальную конференцию по свободе СМИ, а другие - нет, заявила РИА Новости директор Ассоциации Дебора Бонетти в ответ на просьбу прокомментировать отказ Форин-офиса в предоставлении аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik.
RT и Sputnik ранее не получили аккредитацию на конференцию. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
"Я считаю, что единственный возможный способ двигаться вперед с точки зрения свободы прессы и защиты журналистов - это объединение истинных журналистов, выполняющих свою работу, особенно тех, кто выполняет ее в трудных условиях. Я не думаю, что исключение кого-либо по неясным критериям способно принести какую-либо пользу. Многие наши члены задаются вопросом, почему некоторым разрешили посетить конференцию по свободе слова, а некоторым - нет", - сказала Бонетти.
"Мы рассматриваем, какие шаги мы можем предпринять", - добавила она.
Лондонская Ассоциация иностранной прессы - старейшее объединение иностранных журналистов в мире, Ассоциация существует с 1888 года. Это также единственная организация, выдающая работающим в Лондоне иностранным журналистам официальные британские журналистские удостоверения.
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Вчера, 17:59
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