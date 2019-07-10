В Ассоциации иностранной прессы осудили недопуск Sputnik и RT на форум

"Я считаю, что единственный возможный способ двигаться вперед с точки зрения свободы прессы и защиты журналистов - это объединение истинных журналистов, выполняющих свою работу, особенно тех, кто выполняет ее в трудных условиях. Я не думаю, что исключение кого-либо по неясным критериям способно принести какую-либо пользу. Многие наши члены задаются вопросом, почему некоторым разрешили посетить конференцию по свободе слова, а некоторым - нет", - сказала Бонетти.