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РИА Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева второй раз вызвали на допрос

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева второй раз вызвали на допрос в главное следственное управление МВД, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МВД республики.
Атамбаева ранее повесткой вызвали в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии на допрос 9 июля. Однако бывший лидер государства идти в МВД отказался и заявил, что "повестку даже в руки брать не будет". Как сообщал РИА Новости адвокат бывшего лидера государства Сергей Слесарев, Атамбаев должен дать показания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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"Алмазбеку Атамбаеву направлена повестка, чтобы он явился на допрос в МВД 11 июля", - заявили в ведомстве, добавив, что экс-президента вызывают для дачи показаний в качестве свидетеля.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. Он подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.

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Алмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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